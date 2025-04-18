Россияне запугали гаишников обысками ФСБ и потребовали 100 тысяч долларов

В Брянске осудили мошенников за попытку обмана сотрудников ГИБДД

В Брянске осудили мошенников, которые пугали сотрудников ГИБДД обысками ФСБ и требовали 100 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Злоумышленники признаны виновными по статье 30, 159 («Покушении на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года 23-летний житель Владимирской области и 21-летний житель Новосибирска под видом руководства одной из силовых структур в переписке сообщили двум сотрудникам ГИБДД о готовящихся обысках ФСБ. Затем предложили избежать ответственности за 100 тысяч долларов.

Они были задержаны в момент передачи муляжей банковских билетов. Один из фигурантов был курьером, а второй контролером.

Суд приговорил каждого из них к трем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что осужденного за взятки при реконструкции казарм россиянина отпустили из колонии.