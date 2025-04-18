Россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» азиатской страны

Россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» популярной азиатской страны. Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам путешественницы, в Сеуле можно оставить вещи в любом месте и обнаружить их там же, вернувшись спустя время. «Я так сумку забыла в метро. Ушла на концерт, вернулась через 8 часов, а сумка на месте», — рассказала туристка. По ее словам, она попросила сотрудников метро показать записи с камер видеонаблюдения и удивилась, что никто не попытался украсть вещи.

Ранее путешественник Ники Кельвин отправился в Южную Корею ради уколов красоты и поделился результатом. 38-летний блогер пояснил, что никогда раньше не делал процедуры для лица.