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05:31, 18 апреля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» азиатской страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Soo-hyeon Kim / Reuters

Россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» популярной азиатской страны. Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам путешественницы, в Сеуле можно оставить вещи в любом месте и обнаружить их там же, вернувшись спустя время. «Я так сумку забыла в метро. Ушла на концерт, вернулась через 8 часов, а сумка на месте», — рассказала туристка. По ее словам, она попросила сотрудников метро показать записи с камер видеонаблюдения и удивилась, что никто не попытался украсть вещи.

Ранее путешественник Ники Кельвин отправился в Южную Корею ради уколов красоты и поделился результатом. 38-летний блогер пояснил, что никогда раньше не делал процедуры для лица.

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