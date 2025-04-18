Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 18 апреля 2025Россия

Россиянку нашли на работе без признаков жизни сразу после увольнения

Жительницу Петербурга нашли без признаков жизни сразу после увольнения с завода
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительницу Санкт-Петербурга нашли без признаков жизни сразу после увольнения с Кировского завода. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 58-летняя россиянка пришла на смену нетрезвой. На ее неадекватное поведение обратили внимание коллеги и доложили начальству.

Сотрудница решила сразу же уволиться. После того, как она передала руководство заявление по собственному, женщина направилась в туалет.

Спустя некоторое время работники заглянули в уборную и заметили, что горожанка не дышит. Спасти ее не удалось.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге нашли автомобиль Infiniti с человеком без признаков жизни. К месту происшествия прибыли сотрудники силовых структур. Мертвого мужчину достали, разбив стекло иномарки. По факту инцидента была организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

    На Украине опубликовали текст меморандума о соглашении по недрам с США

    Месси рассказал о нанесенном Гвардиолой вреде футболу

    В России объяснили заявление Уиткоффа о частичном решении вопроса территорий

    Россиянку нашли на работе без признаков жизни сразу после увольнения

    Установлена личность обезглавленной россиянки и задержан расправившийся с ней мужчина

    Тренер Розанов ответил на обвинения воспитанницы Плющенко в домогательствах

    Российская гимнастка показала голые фото

    Блогершу раскритиковали из-за ужина за тысячу долларов

    В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости