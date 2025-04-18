Россиянку нашли на работе без признаков жизни сразу после увольнения

Жительницу Петербурга нашли без признаков жизни сразу после увольнения с завода

Жительницу Санкт-Петербурга нашли без признаков жизни сразу после увольнения с Кировского завода. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 58-летняя россиянка пришла на смену нетрезвой. На ее неадекватное поведение обратили внимание коллеги и доложили начальству.

Сотрудница решила сразу же уволиться. После того, как она передала руководство заявление по собственному, женщина направилась в туалет.

Спустя некоторое время работники заглянули в уборную и заметили, что горожанка не дышит. Спасти ее не удалось.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге нашли автомобиль Infiniti с человеком без признаков жизни. К месту происшествия прибыли сотрудники силовых структур. Мертвого мужчину достали, разбив стекло иномарки. По факту инцидента была организована проверка.