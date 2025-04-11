В российском городе нашли элитный автомобиль с человеком без признаков жизни

В Екатеринбурге внутри белой Infiniti обнаружен умерший человек

В Екатеринбурге внутри автомобиля марки Infiniti обнаружен человек без признаков жизни. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, элитную иномарку нашли в Верх-Исетском районе. Сейчас на месте работают спецслужбы. Силовики никого не подпускают к автомобилю. По словам источника, правоохранители собираются разбить окно, чтобы достать человека.

Ранее сообщалось, что в заброшенном гараже в Улан-Удэ были найдены пропавшие год назад финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова и ее знакомый Станислав Норбоев.