Стало известно о возможном отказе США от части требований по недрам Украины

США могли отказаться от части требований по недрам Украины во время переговоров

В ходе переговоров между Украиной и США был достигнут прогресс в отмене некоторых наиболее спорных требований Соединенных Штатов, которые могли помешать ратификации соглашения парламентом страны. Об этом изданию The Financial Times сообщили украинские официальные лица.

Источники издания заявили, что стороны сообщат о прогрессе только к 26 апреля, после визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Вашингтон. По их словам, после этого стороны смогут подписать полноценную сделку, но ситуация прояснится только после завершения переговоров.

Ранее в Елисейском дворце назвали конструктивными переговоры по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Также уточняется, что в Париже начат переговорный процесс с участием европейских стран.

До этого украинская делегация незапланированно прибыла на переговоры с членами администрации президента США Дональда Трампа. Темами для переговоров станут способы достижения полного прекращения огня, развитие архитектуры безопасности страны, а также привлечение «многонационального военного контингента для обеспечения устойчивого мира».