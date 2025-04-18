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00:46, 18 апреля 2025Мир

В Париже раскрыли детали переговоров с США по Украине

Елисейский дворец назвал конструктивными переговоры с США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Елисейском дворце назвали конструктивными переговоры по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

В администрации президента Франции отметили, что прошедшая встреча позволила «сблизить позиции». Сообщается, что в Париже начат переговорный процесс с участием европейских стран.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии были позитивными и конструктивными. Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

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