ЦБ резко понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 19-21 марта на уровне в 81,14 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты на 19-21 марта установили на уровне 81,14 рубля. В пятницу, 18 числа, курс доллара находился на отметке 82,02 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки на 88 копеек. Курс евро опустили более чем на рубль. Если 18 апреля котировки европейской валюты составляли 93,25 рубля, то в предстоящие выходные и понедельник — 92,22 рубля. Курс юаня, в свою очередь, понизили на 10 копеек — с 11,19 до 11,09 рубля.

Российская валюта сегодня демонстрировала заметное укрепление к доллару и евро, в том числе на межбанковском рынке. В моменте курс американской валюты падал до минимальных с 18 марта 80,88 рубля, а европейской — до 92,2 рубля. Курс юаня на Мосбирже опускался до самой низкой с июня 2024-го отметки 10,98 рубля.

Аналитики связывают подобную динамику во многом с ростом мировых цен на нефть сорта Brent. После затяжного падения из-за эскалации торговых войн сырьевые котировки стали постепенно укрепляться и в ходе торгов в четверг, 17 апреля, поднялись выше 68 долларов за баррель. Еще одним фактором, способствующим укреплению рубля, является приближение налогового периода, перед которым экспортеры продают валютную выручку.