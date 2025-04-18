Уклонист хотел пересечь границу в цистерне с маслом и не ускользнул от правосудия

Украинец хотел сбежать с Украины в цистерне с маслом

Гражданин Украины хотел сбежать из страны в цистерне с маслом. О попытке ускользнуть от мобилизации и том, как уклонист погорел на границе с Молдавией сообщает украинская пограничная служба.

По их словам, мужчина ехал закрепленным внутри цистерны по пояс в растительном масле. В таком состоянии он проехал 100 километров.

«За попытку незаконного пересечения границы на него составлены материалы об административном правонарушении», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения. Теперь они действуют до 6 августа.