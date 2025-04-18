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08:42, 18 апреля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ во время эвакуации

Пленный боец ВСУ Стрельчук рассказал об ударе украинских дронов в ходе эвакуации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесло удар с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по своим же солдатам во время их эвакуации в качестве пленных Вооруженными силами (ВС) России. Об этом РИА Новости заявил пленный боец ВСУ Сергей Стрельчук.

«В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (ударный БПЛА-мультикоптер — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал пленный.

Стрельчук заявил о сбросах боеприпасов дронами ВСУ в ходе эвакуации. По словам другого украинского бойца Виталия Черного, удары ВСУ по группе эвакуации продолжились, несмотря на отсутствие бронежилетов у пленных.

Ранее пленный боец 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко также рассказал об ударах украинских военных по желающим сдаться в плен сослуживцам. По его словам, ВСУ наносят удары даже по людям с знаками отличия украинской армии.

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