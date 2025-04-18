Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Раде назвали сделку Украины с Болгарией аферой

Нардеп Южанина счел сделку Украины с Болгарией по реакторам для АЭС аферой
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Стремление руководства Украины купить у Болгарии реакторы российского производства для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) является аферой. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

По ее словам, будь у Украины работающие правоохранительные органы, они бы уже давно рассказали, в чем суть этой аферы. Она добавила, что во власти страны никто не думал о восстановлении двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Депутат также рассказала, что помимо достройки двух энергоблоков необходимо также перестраивать логистику передачи электроэнергии чтобы распределять дополнительные мощности в украинские регионы, на что может уйти от 7 до 10 лет.

Южанина обратилась к правоохранительным органам и спросила, кто нажился на этой афере.

Ранее Болгария отказалась продавать Украине ядерные реакторы из России. По словам вице-премьера республики Атанаса Зафирова, решение Софии связано со стремлением республики развивать собственную ядерную энергетику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

    В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

    Бездомный выиграл в лотерее 82 миллиона рублей

    Заподозренный в коррупции сотрудник Следственного комитета России оказался миллионером

    Глава Госдепа раскрыл детали разговора с Лавровым

    Фитнес-новичкам назвали самые частые ошибки в зале

    Раскрыты траты россиян на летний отпуск

    Ефимова провалила отбор на чемпионат мира

    Названо имущество задержанного экс-главы райотдела СК Татарстана

    Рубио подчеркнул важность переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости