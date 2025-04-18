В Раде назвали сделку Украины с Болгарией аферой

Нардеп Южанина счел сделку Украины с Болгарией по реакторам для АЭС аферой

Стремление руководства Украины купить у Болгарии реакторы российского производства для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) является аферой. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

По ее словам, будь у Украины работающие правоохранительные органы, они бы уже давно рассказали, в чем суть этой аферы. Она добавила, что во власти страны никто не думал о восстановлении двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Депутат также рассказала, что помимо достройки двух энергоблоков необходимо также перестраивать логистику передачи электроэнергии чтобы распределять дополнительные мощности в украинские регионы, на что может уйти от 7 до 10 лет.

Южанина обратилась к правоохранительным органам и спросила, кто нажился на этой афере.

Ранее Болгария отказалась продавать Украине ядерные реакторы из России. По словам вице-премьера республики Атанаса Зафирова, решение Софии связано со стремлением республики развивать собственную ядерную энергетику.