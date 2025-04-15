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18:29, 15 апреля 2025Бывший СССР

Болгария отказалась продавать Украине ядерные реакторы из России

Правительство Болгарии отказалось продавать Киеву реакторы для АЭС из России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Правительство Болгарии отказалось продавать Киеву реакторы для атомных электростанций (АЭС) из России. Об этом со ссылкой на вице-премьера республики Атанаса Зафирова сообщает «Forbes Болгария».

По словам Зафирова, решение Софии связано со стремлением республики развивать собственную ядерную энергетику. Отмечается, что на решение повлиял резкий рост цен на электроэнергию.

О планах Украины продолжить замороженное в 1989 году строительство Чигиринской атомной электростанции (АЭС) около города Орбита в Черкасской области стало известно в 2024 году. Для этих целей Киев захотел приобрести у Болгарии два российских реактора стоимостью один миллиард долларов каждый.

14 марта закон о закупке у Болгарии ядерного оборудования российского производства подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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