Болгария отказалась продавать Украине ядерные реакторы из России

Правительство Болгарии отказалось продавать Киеву реакторы для АЭС из России

Правительство Болгарии отказалось продавать Киеву реакторы для атомных электростанций (АЭС) из России. Об этом со ссылкой на вице-премьера республики Атанаса Зафирова сообщает «Forbes Болгария».

По словам Зафирова, решение Софии связано со стремлением республики развивать собственную ядерную энергетику. Отмечается, что на решение повлиял резкий рост цен на электроэнергию.

О планах Украины продолжить замороженное в 1989 году строительство Чигиринской атомной электростанции (АЭС) около города Орбита в Черкасской области стало известно в 2024 году. Для этих целей Киев захотел приобрести у Болгарии два российских реактора стоимостью один миллиард долларов каждый.

14 марта закон о закупке у Болгарии ядерного оборудования российского производства подписал президент Украины Владимир Зеленский.