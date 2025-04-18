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09:07, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Угледаре рассказали о грабежах со стороны ВСУ

РИА Новости: ВСУ разграбили Угледар и увезли добычу в Киев и Днепропетровск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), а добычу увезли в Киев и Днепропетровск (украинское название — Днепр). Об этом рассказал местный житель по имени Алексей, передает РИА Новости.

«Тут гаражи грабили. На "газельках" приезжали с болгарками, вскрывали ворота, квартиры все ломиками. Весь Угледар "чистили", гаражи в основном. А после них уже другие. Военные по сути все это разграбили. (...) И все награбленное в Днепр, в Киев в секонд-хенды бытовой техники вывозилось», — рассказал он.

Горожанин подчеркнул, что команды украинских военных действовали очень слажено, за полминуты взламывая любую металлическую дверь как «консервную банку».

Ранее житель Угледара рассказал, что ВСУ наносили удары по горожанам, чтобы создать «картинку» в западных СМИ. По его словам, украинские войска нанесли удар по скоплению мирных жителей, когда в город приехали немецкие корреспонденты.

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