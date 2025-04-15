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08:15, 15 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно об убийствах мирных жителей в Угледаре ради картинки в западных СМИ

РИА Новости: ВСУ убивали мирных жителей Угледара ради картинки в западных СМИ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивали мирных жителей Угледара Донецкой народной республики (ДНР) ради картинки в репортажах западных СМИ. Об этом рассказал местный житель по имени Виктор, передает РИА Новости.

По его словам, горожане поставили бочку на тысячу литров и организовали воле нее раздачу воды, однако впоследствии по скоплению людей возле нее нанесли удар украинские войска.

«Люди собрались - а бочка там на тысячу литров, большая - и только немцы приехали, корреспонденты, они за угол заехали и прилет мины - раз, два. Всех, кто там стояли, на куски поразрывало. А эти быстренько развернулись и давай снимать: "Вах-вах, русские, русские все расстреляли!"», — рассказал очевидец.

Он подчеркнул, что обстрелы ВСУ погубили большое количество мирных жителей Угледара. Виктор добавил, что родственникам и соседям приходилось их хоронить возле подъездов многоквартирных домов.

Ранее житель Великой Новоселки ДНР рассказал, что ВСУ убивали мирных жителей, которых подозревали в лояльности к российским войскам. Он подчеркнул, что подобные случаи происходили и в соседних селах.

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