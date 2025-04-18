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13:24, 18 апреля 2025Ценности

Внешность 69-летней Крис Дженнер с новой прической удивила пользователей сети

Мария Винар

Фото: @krisjenner

Американская телезвезда и предпринимательница Крис Дженнер показала фото с новой прической и удивила пользователей сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя бизнесвумен предстала на размещенном кадре в черном жакете, оформленном золотистыми пуговицами. Для ее образа визажисты сделали яркий макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, выпрямили волосы и дополнили прическу черным бантом.

Подписчики оценили внешность знаменитости в комментариях под публикацией. «Выглядишь все моложе и моложе», «Ты здесь красива как никогда», «Шикарно выглядишь», «На минуту подумал, что это ее дочь Кендалл», «Смесь Кендалл и Кортни», «Такая молодая и такая красивая», — высказывались они.

В марте пользователи сети также спутали Крис Дженнер с дочерьми из-за прически.

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