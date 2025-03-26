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13:51, 26 марта 2025Ценности

В сети спутали Крис Дженнер с дочерьми из-за новой прически

Мария Винар

Фото: @krisjenner

Пользователи сети спутали американскую бизнесвумен Крис Дженнер с ее дочерьми из-за новой прически. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя предпринимательница поделилась снимком, на котором она запечатлена в черном наряде. Ее внешний вид дополнили яркий макияж, а также прическа с зализанными назад волосами и завитой прядью у лба.

Поклонники обратили внимание, что из-за такого образа знаменитость похожа на своих наследниц, Хлои и Ким Кардашьян. «Я подумала, что это Ким в одежде Крис», «Хлои с возрастом становится все шикарнее. Ой, или это не Хлои?», «Ким, это ты?», «Почему ты Хлои и Ким одновременно?», «Это Ким или кто?» — писали они в комментариях под постом.

В июле прошло года пользователи сети подняли на смех нелепый фотошоп Крис Дженнер на рекламных снимках.

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