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08:58, 18 апреля 2025Мир

Во Франции раскрыли детали обсуждаемого прекращения огня на Украине

Le Monde: США, Европа и Украина выступают против частичного прекращения огня
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США, Европа и Украина выступают против частичного прекращения огня и призывают к «полному, как можно более быстрому». Детали прошедших в Париже переговоров раскрыла газета Le Monde со ссылкой на дипломатов.

«Все меньше людей выступают за частичное прекращение огня, поскольку им очень сложно управлять, как показывает ситуация с энергетической инфраструктурой», — заявил источник издания.

При этом мнения расходятся по поводу того, как наилучшим образом контролировать возможное прекращение боевых действий. Отмечается, что Украина требует, чтобы именно США взяли на себя ответственность за контроль над прекращением огня, но на данном этапе у Вашингтона «нет ни малейшего обязательства в этом направлении».

По словам одного из участников переговоров, американская сторона пока не ответила ни «да», ни «нет», что позволяет продолжить обсуждение.

Издание также сообщило, что позиция спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по переговорам по урегулированию конфликта на Украине вызывает опасения на Западе из-за совпадения с российским подходом к проблеме.

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