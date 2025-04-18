На Западе обеспокоились подходом Уиткоффа к переговорам по Украине

Monde: Позиция Уиткоффа по переговорам вызывает опасения из-за совпадения с РФ

Позиция спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по переговорам по урегулированию конфликта на Украине вызывает опасения на Западе из-за совпадения с российским подходом к проблеме. Об этом сообщает Le Monde.

В начале апреля Уиткофф третий раз за два месяца встретился с президентом России Владимиром Путиным. Однако, как уточняет издание, его позиция по переговорам, которая в значительной степени совпадает с подходами Москвы, а также незнание им тем, связанных с украинским кризисом, вызывают беспокойство как в Киеве, так и в европейских столицах.

«[Госсекретарь США] Марко Рубио лучше понимает, что может быть принято европейцами и Украиной. Стив Уиткофф не задается этим вопросом и просто хочет начать переговоры с русскими», — заявил неназванный дипломат.

Ранее Рубио прибыл в Париж на встречу по Украине. По его словам, целью представителей США является выработка решений по урегулированию украинского конфликта.