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09:30, 18 апреля 2025Бывший СССР

Военный рассказал о замаскированной под шоколад взрывчатке ВСУ

ТАСС: ВСУ маскируют взрывчатку под шоколад и амуницию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) маскируют взрывчатку под шоколад и амуницию. Об этом сообщил командир отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» с позывным Бурчик, передает ТАСС.

«В основном растяжки оставляют, гранаты всякие. Кустарным способом взрывчатку делают. В виде шоколадок, "Сникерсов". Есть даже в виде жвачек. Оставляют рюкзачок с амуницией. Рюкзачок открываешь, там сюрпризик, он взрывается», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что на передовой не стоит трогать неизвестные предметы, оставленные кем-то другим. «Нами не положено, как говорится, и не нам брать», — подчеркнул он. Кроме того, по словам Бурчика, украинские войска также минируют тела сослуживцев.

Ранее военный сообщил, что солдат ВСУ стали чаще подрываться на минах и растяжках, установленных в своих же блиндажах. Он отметил, что зачастую они активируют взрывчатку из-за суеты при приближении российских войск.

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