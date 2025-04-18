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08:23, 18 апреля 2025Бывший СССР

Участившиеся подрывы бойцов ВСУ в собственных блиндажах объяснили

ТАСС: Бойцы ВСУ стали чаще случайно подрываться в своих блиндажах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще подрываться на минах и растяжках, установленных в своих же блиндажах. Об этом ТАСС сообщил командир отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» с позывным Бурчик.

«Командиры говорят минироваться — они минируются. В основном при подходе наших войск. Потом начинают суетиться, совершать всякие необдуманные действия. Одно неловкое движение — и знакомятся с Богом», — объяснил он.

Как указал российский военный, взрывчатку заранее закладывают внутри блиндажа. Здесь же монтируют и взрыватель. Случайным движением заложенную взрывчатку легко привести в действие, отметил Бурчик.

Ранее начальник артиллерии 83-й гвардейской десатно-штурмовой бригады Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кебь рассказал, что бойцы ВСУ не хотят идти на оккупированные территории Курской области вопреки угрозам со стороны командования.

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