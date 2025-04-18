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13:20, 18 апреля 2025Из жизни

Выходца с Украины решили не отпускать из тюрьмы после поездки к воинственным аборигенам

Авантюриста из США не отпустили из тюрьмы после поездки на остров с аборигенами
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Авантюриста Михаила Полякова, который побывал на острове Норт-Сентинел, решили не отпускать из индийской тюрьмы под залог. Об этом сообщает издание The Independent.

Поляков попал за решетку после поездки на индийский остров Норт-Сентинел, которую он предпринял в конце марта. Остров населяют воинственные аборигены, которые расправляются с чужаками, попавшими на их территорию. Индийские законы запрещают приближаться к Норт-Сентинелу и контактировать с местными жителями. Нарушителям, в том числе Полякову, грозит штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.

Полякову 24 года, у него гражданство США, при этом его отец — выходец с Украины. Поляков приплыл на остров на моторной лодке, около часа ждал появления аборигенов, но те так к нему и не вышли. Через несколько дней его задержали в Индии. На вопрос о цели поездки авантюрист ответил, что любит риск, и до Норт-Сентинела ездил в Афганистан.

Этот человек рисковал не только собственной жизнью, но и жизнями всех обитателей Норт-Сентинела. Хорошо известно, что у неконтактных народов нет иммунитета к болезням, распространенным в остальном мире. Например, к гриппу или кори, из-за которых они могут полностью вымереть

Кэролайн Пирсдиректор фонда Survival International
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В 2006 году обитатели Норт-Сентинела расправились с двумя индийскими рыбаками, которые сели на мель неподалеку. В 2018 году на Норт-Сентинел неоднократно плавал 26-летний американский миссионер Джон Аллен Чау. Третья попытка прочитать проповедь аборигенам кончилась тем, что его прикончили, набросили веревку, и утащили вглубь острова.

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