«Выселивший» собаку арендатора из квартиры объяснил причину поступка

Россиянин, вынесший собаку арендатора на улицу, заявил о жалобах соседей на лай

Собственник квартиры в Красногорске, вынесший собаку арендатора на улицу, заявил, что сделал это потому, что соседи жаловались на лай животного. Причину своего поступка он объяснил в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

По словам Максима Соколова, соседи клеили арендатору на дверь записки с просьбами успокоить собаку. В качестве компромисса квартиросъемщица пообещала, что не будет оставлять питомца одного. При этом мужчина подчеркнул, что с самого начала запрещал арендатору Дарине заезжать с питомцами и что девушка обманула его. «Я сдал квартиру, сразу сказал, что с животными нельзя, она меня обманула и заехала с собакой. Когда она уезжала, там еще и два хомяка или крысы были. Она слезно просила их не выгонять и мамой клялась, что не оставит собаку одну. И в этот же день снова оставила, собака опять гавкала и опять никто не спал», — резюмировал он.

Между тем Дарина утверждает, что доплачивала за проживание Бирмы 10 тысяч рублей, и предоставила журналистам скриншот, на котором видно, что мужчина согласился на такие условия. Однако после очередной жалобы арендодатель выкинул собаку из квартиры. По словам Максима, он оставил Бирму на улице и она убежала. Хозяйка же утверждает, что Бирму задавила машина.

Новость о том, что собственник жилья в Красногорске принудительно «выселил» из квартиры питомца арендатора, появилась ранее в пятницу.