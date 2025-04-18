Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:01, 18 апреля 2025Экономика

В Подмосковье собаку сбила машина после принудительного «выселения» арендодателем жилья

В Красногорске собственник вынес на улицу собаку жильца, и животное сбила машина
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Телеграм-канал Baza

В Подмосковье собаку арендатора квартиры сбила машина после того, как собственник жилья принудительного «выселил» оттуда питомца. В результате та не выжила, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

ЧП произошло в Красногорске. По словам Дарины, хозяйки животного, она въехала в новую квартиру примерно неделю назад вместе с собакой Бирмой. Вечером среды, 16 апреля, россиянка покинула дом на 40 минут. Пока ее не было в квартире, с ней связался арендодатель Максим и «начал орать матом», обвиняя девушку в заселении в жилье посторонних. Та ответила, что живет одна, а когда вернулась домой, Бирмы в квартире не было.

«Мы пошли ее искать. Мне звонит номер и говорит, что видели собаку сбитой. Мы приезжаем на то место, я, конечно, не смотрела, но я просто в истерике начинаю по полу валяться. Мне вызвали скорую», — с болью отметила она. Владелец жилья сначала заявил, что собака убежала сама, однако по записям камер видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в квартиру, пока Дарины не было, и вынес животное.

Девушка призналась, что из-за сильного стресса ее госпитализировали, а арендодатель даже не извинился за то, что сделал. В результате россиянка съехала из квартиры и собирается подавать на хозяина жилья жалобу в прокуратуру.

Ранее стало известно, что пьяный житель Балашихи после ссоры выкинул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?

    Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль

    В сети восхитились образом Кейт Миддлтон в кепке «деда»

    Рыболов поймал тунца рекордных размеров

    ЦБ резко понизил курс доллара

    В Раде раскритиковали проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве в Страстную пятницу

    Кадыров рассказал о целовавшем Коран Путине

    Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

    Кадыров назвал беспределом письмо российских чиновников о намазе

    НАСА заявило о «глубокой обеспокоенности» безопасностью МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости