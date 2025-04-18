В Подмосковье собаку сбила машина после принудительного «выселения» арендодателем жилья

В Подмосковье собаку арендатора квартиры сбила машина после того, как собственник жилья принудительного «выселил» оттуда питомца. В результате та не выжила, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
ЧП произошло в Красногорске. По словам Дарины, хозяйки животного, она въехала в новую квартиру примерно неделю назад вместе с собакой Бирмой. Вечером среды, 16 апреля, россиянка покинула дом на 40 минут. Пока ее не было в квартире, с ней связался арендодатель Максим и «начал орать матом», обвиняя девушку в заселении в жилье посторонних. Та ответила, что живет одна, а когда вернулась домой, Бирмы в квартире не было.
«Мы пошли ее искать. Мне звонит номер и говорит, что видели собаку сбитой. Мы приезжаем на то место, я, конечно, не смотрела, но я просто в истерике начинаю по полу валяться. Мне вызвали скорую», — с болью отметила она. Владелец жилья сначала заявил, что собака убежала сама, однако по записям камер видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в квартиру, пока Дарины не было, и вынес животное.
Девушка призналась, что из-за сильного стресса ее госпитализировали, а арендодатель даже не извинился за то, что сделал. В результате россиянка съехала из квартиры и собирается подавать на хозяина жилья жалобу в прокуратуру.
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