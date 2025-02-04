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09:45, 4 февраля 2025Россия

Россиянин выкинул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа после ссоры

Shot: Пьяный житель Подмосковья выкинул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

В подмосковной Балашихе пьяный молодой человек выкинул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа после ссоры. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, 22-летний россиянин проживал с 20-летней возлюбленной около полугода. Пара обзавелась собачкой.

В минувшие выходные молодые люди поругались. Девушка на эмоциях ушла из дома. Спустя некоторое время она получила от любимого видеоролик, на котором он выкидывал животное из окна. Спасти 11-месячного питомца не удалось.

После инцидента девушка обратилась в полицию. Ее парня задержали и доставили на допрос. По версии возлюбленной, в момент расправы над чихуахуа житель Подмосковья был нетрезв.

Ранее сообщалось, что в Сокольском Нижегородской области ветеринар выбросила на мороз из клиники кота Спайси, которого сбила машина.

ЖЗЛ
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