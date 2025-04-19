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11:59, 19 апреля 2025Мир

В Канаде загорелся музей наследия украинской культуры

В Канаде загорелся музей наследия украинской культуры под открытым небом
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Peter Carroll / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Канаде загорелся музей наследия украинской культуры, расположенный вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта. Об этом сообщается в социальных сетях канадской полиции, передает издание «Страна.ua».

Пожар начался вечером 18 апреля. Огонь перекинулся на музей под открытым небом с соседнего поля. Что стало причиной возгорания травы — пока неизвестно. В соседнем к музею районе объявляли эвакуацию местных жителей, но вскоре ее отменили. Их попросили использовать альтернативные районы для передвижения.

Село наследия украинской культуры воспроизводит жизнь и быт украинских эмигрантов рубежа XIX — XX веков. В нем демонстрируется быт украинцев Канады. В музее сохранены их аутентичные дома.

Ранее сообщалось, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по краеведческому музею в Судже. «Такие трагедии не должны быть забыты», — заявил он.

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