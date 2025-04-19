Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 19 апреля 2025Мир

В Турции оценили объявление Путиным пасхального перемирия

Коркмаз: Объявление РФ пасхального перемирия показывает благоразумный подход
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия показывает благоразумный подход и является стратегически целесообразным. Так инициативу российского лидера оценил зампред правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз, сообщает РИА Новости.

«Прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным», — сказал он.

По мнению турецкого политика, благоразумный подход Москвы создает возможность для мирного урегулирования конфликта.

19 апреля президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Глава государства заявил, что Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру Москвы и тоже остановит боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие. Сколько оно продлится и на каких условиях?

    Зеленского предупредили о последствиях отказа от пасхального перемирия

    В Турции оценили объявление Путиным пасхального перемирия

    Тренер «Акрона» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

    МИД Украины ушел от прямого ответа на предложенное пасхальное перемирие

    Ирландец побывал в Узбекистане и рассказал о традиции проверять невест на девственность

    Российская гольфистка Гусева впечатляюще выступила на турнире JM Eagle LA Championship

    Зеленский прокомментировал обмен пленными с Россией

    «Локомотив» разгромил аутсайдера РПЛ

    Историк объяснил неожиданное решение Сталина о замене командующих фронтами. За что он наказал Жукова и Рокоссовского?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости