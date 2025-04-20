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12:37, 20 апреля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала некоторые продукты в Мексике фразой «в России не найти»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала некоторые местные продукты фразой «в России не найти». Об этом она рассказала в своем личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет об удивительных товарах, с которыми будет больно расставаться. К примеру, съедобный кактус нопаль, плод кактуса туника, копченые перцы, мексиканский фрукт сапоте и желтая кукуруза.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала особенности жизни в Мексике, похожие на российские. По ее словам, соотечественники все время сравнивают себя с Западом, а мексиканцы — с США.

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