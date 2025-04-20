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00:35, 20 апреля 2025Россия

Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

«Известия»: Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Самолет с вернувшимися из плена бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ приземлился в Московской области. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Российских бойцов встретили под аплодисменты. На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.

Ранее Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246». Согласно заявлению Минобороны России, в качестве жеста доброй воли также передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

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