Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

«Известия»: Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился

Самолет с вернувшимися из плена бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ приземлился в Московской области. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Российских бойцов встретили под аплодисменты. На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.

Ранее Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246». Согласно заявлению Минобороны России, в качестве жеста доброй воли также передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.