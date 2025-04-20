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09:29, 20 апреля 2025Интернет и СМИ

В МИД рассказали о курируемой извне киберпреступности против России

МИД: Россия столкнулась с беспрецедентной киберпреступностью, курируемой извне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Adkisson / Reuters

Россия столкнулась с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции, уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат.

Ранее сайт департамента МИД России, отвечающего за выдачу электронных виз, подвергся атакам зарубежных хакеров. В ведомстве отметили, что атака проводилась с помощью сервисов VPN, поэтому отследить ее источник трудно.

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