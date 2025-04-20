В России школьница лишилась пальца на уроке физкультуры из-за кольца

В одной из школ Санкт-Петербурга на уроке физкультуры 14-летняя школьница потеряла палец. Девочку доставили в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».
По ее данным, инцидент произошел 19 апреля около полудня. Подросток попыталась перелезть через забор во время игры, однако, предположительно, зацепилась за него кольцом, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца.
«Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Педиатрический университет вместе с четвертым пальцем левой кисти», — сказано в сообщении.
Уточняется, что девочка находилась в состоянии средней степени тяжести. Ее поместили в хирургическое отделение.
Ранее сообщалось, что в Сочи 14-летняя школьница случайно прострелила себе глаз на уроке ОБЖ.