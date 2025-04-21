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14:14, 21 апреля 2025Россия

Глава российского региона высказался о мигрантах словами «будем избавляться»

Глава Башкирии Хабиров пообещал выдворять не соблюдающих законы мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Радий Хабиров

Радий Хабиров . Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров словами «будем избавляться» высказался о мигрантах. Об этом сообщает региональное издание «Хайбуллинский вестник».

Речь идет о тех иностранных гражданах, которые не будут следовать российским обычаям и законам, отмечает издание. Хабиров также сообщил, что в регионе работают 84 тысячи иностранных специалистов.

Глава Башкирии отметил, что пока в республике не было введено ни одного ограничения на труд мигрантов. «Но я предупредил представителей всех диаспор, что, если будем видеть, что люди не хотят жить в мире и согласии, мы будем достаточно резко и быстро принимать решения. Будем избавляться от таких людей», — сказал он.

Главными инициаторами завоза мигрантов в Башкирию Хабиров назвал застройщиков, а также промышленные предприятия и сельскохозяйственный сектор.

Ранее о мигрантах высказался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он разделил всех иностранцев на две категории – тех, кто находится в России на законных основаниях и нелегалов. «Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие — не нравятся», — подчеркнул Артамонов, пояснив, что привлечение иностранной рабочей силы является вынужденной мерой.

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