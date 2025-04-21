Племянник тиранившего дочерей Хачатуряна отреагировал на приговор

Shot: Двоюродный брат сестер Хачатурян с сарказмом поаплодировал их адвокату

Племянник Михаила Хачатуряна, которого посмертно признали виновным в насилии над дочерьми, с сарказмом поаплодировал их адвокату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, двоюродный брат девушек уверен, что его дядя невиновен.

Ранее Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили за насильственные действия сексуального характера, избиения и изготовление порно с дальнейшим распространением его в сети.

Уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.