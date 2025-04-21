Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

Родственники убитого Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор

Родственники Михаила Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру мужчины Наиру.

По ее словам, доказательства виновности Хачатуряна не были представлены в суде, все строилось только на словах его дочерей. Женщина также рассказала, что сестры больше не общаются с родственниками со стороны отца.

Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили за насильственные действия сексуального характера, избиения, изготовление порно и его распространение.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними.

Ранее сообщалось, что сестры Хачатурян остались довольны посмертным приговором отцу.