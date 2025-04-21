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13:02, 21 апреля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат сестер Хачатурян рассказал об их реакции на посмертный приговор отцу

Адвокат Паршин: Сестры Хачатурян очень довольны посмертным приговором отцу
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сестры Хачатурян довольны решением суда о посмертном признании их отца виновным в насилии, рассказал их адвокат Алексей Паршин. Об их реакции он сообщил «Ленте.ру».

«Они очень довольны, и мы довольны. Все довольны, кроме стороны Михаила Хачатуряна. Мы надеемся, что Следственный комитет теперь окончательно примет решение, что девочки оказывали необходимую самооборону, и прекратит уголовное преследование. Теперь уже очевидно, что Хачатурян совершал преступления — это факт, установленный судом», — прокомментировал правозащитник.

Ранее Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили за насильственные действия сексуального характера, избиения и изготовление порно с дальнейшим распространением его в сети.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними.

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