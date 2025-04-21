Сыгравшая свадьбу с рекой участница ток-шоу рассказала об отношениях с ней

Участница шоу «Этим утром» Рут-Трамп назвала свадьбу с рекой лучшим днем в жизни

Экологическая активистка Меган Рут-Трамп, которая в 2023 году сыграла символическую свадьбу с рекой Эйвон, назвала этот день лучшим в своей жизни. Об отношениях с водоемом она рассказала в интервью для британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning), передает издание Daily Mail.

«Это был по-настоящему волшебный день. Многие утверждают, что это лучший день в их жизни, и для меня это действительно так», — заявила Рут-Трамп, говоря о свадьбе с рекой.

Участница шоу добавила, что находится в свободных отношениях с рекой и не испытывает к ней ревности. По словам Рут-Трамп, она сама часто плавает в других водоемах и может спокойно наблюдать за тем, как другие люди купаются в реке Эйвон.

Отмечается, что активистка сыграла свадьбу с рекой, чтобы привлечь внимание общества к проблеме загрязнения водоемов. Как утверждает Рут-Трамп, более половины больничных коек в мире заняты людьми с болезнями, связанными с грязной водой.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании и мать двоих детей Кейт Каннингем вышла замуж за дерево — бузину в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля. Таким образом она отреагировала на строительство новой дороги через парк.