В МВД опровергли сообщения о стрельбе в московской гостинице

ГУ МВД: Стрельбы в гостинице «Восход» не было, неизвестный взорвал пиротехнику

В ГУ МВД по Москве опровергли сообщения о стрельбе в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

«Никакой стрельбы не было», — подчеркнули правоохранители.

Около 10:30 по мск в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. Силовики выяснили, что неизвестный взорвал пиротехнику. От его действий никто не пострадали. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах заявил, что злоумышленника задержали.

О стрельбе в гостинице «Восход» сообщалось ранее.