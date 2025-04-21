В России двое мигрантов поспорили из-за туалета и попали на видео

В Красноярске мигранты поспорили из-за туалета и попали на видео

В Красноярске мигранты поспорили из-за туалета и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

На кадрах один иностранец увидел, как второй стал раскладывать еду, не помыв руки после туалета.

«В туалет сходил, зачем руки не помыл? (...) Тут же наши, мусульмане, кушают», — поинтересовался иностранец. Затем он пообещал донести на уроженца Таджикистана в Роспотребнадзор. Диалог произошел около здания миграционного центра.

Ранее в Петербурге другой мигрант избил мужчину, заступившегося за жену. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У россиянина диагностировали закрытую травму груди, переломы двух ребер, закрытую черепно-мозговую травму и пневмоторакс.