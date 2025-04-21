Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 21 апреля 2025Россия

В России двое мигрантов поспорили из-за туалета и попали на видео

В Красноярске мигранты поспорили из-за туалета и попали на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Бладсикер 2.0»

В Красноярске мигранты поспорили из-за туалета и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

На кадрах один иностранец увидел, как второй стал раскладывать еду, не помыв руки после туалета.

«В туалет сходил, зачем руки не помыл? (...) Тут же наши, мусульмане, кушают», — поинтересовался иностранец. Затем он пообещал донести на уроженца Таджикистана в Роспотребнадзор. Диалог произошел около здания миграционного центра.

Ранее в Петербурге другой мигрант избил мужчину, заступившегося за жену. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У россиянина диагностировали закрытую травму груди, переломы двух ребер, закрытую черепно-мозговую травму и пневмоторакс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Арестованный депутат Курской думы отверг причастность к даче показаний на губернатора

    Блогера отправили в СИЗО за клевету против российского губернатора

    Загранпаспорт Жириновского раскрыли и выставили на продажу

    В России двое мигрантов поспорили из-за туалета и попали на видео

    Суд огласил приговор бывшему министру Ростовской области по новым эпизодам дела

    У Boeing кончились болты и гайки

    Бывший советник ООН рассказал о скорой потере власти Зеленским

    Раскрыта причина задержания давшего показания на Смирнова экс-депутата

    Шокировавший жителей российского города фонтан из сосулек попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости