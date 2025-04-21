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18:40, 21 апреля 2025Ценности

Внешность 75-летнего лидера группы Kiss на новых фото вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Axel Heimken / dpa / Globallookpress.com

Внешность основателя и лидера американской рок-группы Kiss Джина Симмонса вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

75-летнего музыканта запечатлели во время похода за покупками в Малибу, штат Калифорния. Он предстал перед камерой в черной куртке бренда Puma, на которую также был нанесен логотип Kiss. Кроме того, артист надел узкие синие джинсы и белые кроссовки и уложил черные волосы в низкий хвост.

Читатели издания высказались об образе звезды в комментариях. «Тот же мастер по изготовлению париков и хирург, что и у Микки Рурка», «Тот же пластический хирург, что и у Шер [американская певица]. Теперь они похожи», «Это слишком уродливо, чтобы быть париком», «Это не парик. Похоже, ему пересадили волосяные фолликулы», «Это его настоящие волосы, но он их красит, и они выглядят как искусственные», «Радостно видеть, что он не испортил себе лицо», — заявили юзеры.

Ранее в апреле внешность 72-летнего американского актера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».

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