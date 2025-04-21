Военблогер сообщил о новых атаках ВСУ в Белгородской области после окончания перемирия

Военблогер Радов: ВСУ возобновили атаки в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили атаки в Белгородской области. Об этом сообщил военный блогер Анатолий Радов в Telegram.

В 00:00 21 апреля истекло пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным.

По данным Радова, ВСУ продолжают пытаться закрепиться в Демидовке — одном из приграничных населенных пунктов Белгородской области. При этом украинские бойцы «практически сразу уничтожаются», подчеркнул он.

Ранее в Минобороны сообщили, что за время перемирия ВСУ 4900 раз нарушили режим прекращения огня.