Более двух тысяч пользователей Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Downdetector: Более 2000 пользователей проинформировали о сбое в работе Telegram

Более двух тысяч жалоб пользователей поступило на работу мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Так, сервис зафиксировал 2182 жалобы, которые поступили в понедельник, 21 апреля, к 23:45 по московскому времени. Сотни пользователей обратили внимание на сбой в работе сайта, мобильного приложения и оповещений.

Многочисленные жалобы поступали от жителей Самарской, Тверской, Ульяновской, Нижегородской областей и республики Татарстан.

17 апреля в работе мессенджера Telegram в РФ был также зафиксирован сбой. Как уточнили специалисты, с трудностями столкнулись жители Крыма и Нижегородской, Челябинской и Московской областей. В частности, пользователи жаловались на неполадки в работе приложения.