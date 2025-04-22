«Окна трясутся, дым валит». Последствия взрывов в воинской части под Владимиром. Рассказы очевидцев и комментарии Минобороны

МО РФ заявило о взрывах боеприпасов в воинской части во Владимирской области

Министерство обороны России прокомментировало взрывы на территории воинской части во Владимирской области. По данным ведомства, произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе.

Причиной возгорания стало нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности

Минобороны России

Кроме того, для установления обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Булыги.

Две ракеты упали на гражданские объекты после взрывов

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник сообщил, что после взрывов две ракеты упали на гражданские объекты. Речь идет о досуговом центре в микрорайоне Красный Октябрь в Киржаче и дачном доме в СНТ «Вязьма».

Очевидцы инцидента рассказали, что всего прозвучало около десяти взрывов. Первый хлопок был слышен за десять километров от места происшествия, а за ним последовала серия взрывов. «Не видел, но слышал в центре города. Было очень громко», — вспомнил собеседник Ura.ru.

Житель села Барсово, находящегося в десяти километрах от воинской части, в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что в небе наблюдалось яркое зарево.

Прозвучал один взрыв, потом другой, потом два сразу, потом перерыв и снова взрыв. В деревне Бельково, недалеко от Киржача, дрожали стекла

житель села Барсово

Другой собеседник «Ленты.ру», проживающий в Киржаче, застал взрывы, находясь дома. «Я домой приезжаю, слышу взрыв, окна трясутся, все остальное. Потом я смотрю на улицу в окно, так куча дыма валит. Даже сейчас там что-то происходит. Вот только что взрыв еще один был. Всего уже девять взрывов», — поделился он.

Во Владимирской области расположен огромный арсенал ракет и боеприпасов

Взрывы в воинской части в Киржачском районе Владимирской области прогремели ранее во вторник, 22 апреля. По некоторым данным, жителей населенных пунктов Барсово, Мирный, Дубки, Першино, Храпки, Грибаново и СНТ «Звездный» эвакуировали.

Военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Ленте.ру», что арсенал в районе взрыва «очень солидный». «Там есть мощные арсеналы, есть открытое хранение. Вопрос — что именно взорвалось и в каком виде. Там ведь не только арсеналы, там и мастерские по ремонту. Но именно арсенал там очень солидный», — сказал он.