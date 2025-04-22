Полицейский снес мотоциклиста и сбежал с места аварии

Полицейский выехал на встречку, снес мотоциклиста и сбежал с места аварии

Полицейский выехал на встречную полосу, снес мотоциклиста и сбежал с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в автомобиле у старшего инспектора ДПС нашли банку пива и удостоверение личности. По предварительным данным, в Подмосковье, в Чеховском районе, старший лейтенант Игорь Румянцев выехал на встречную полосу и влетел в мотоциклиста. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, а Румянцев сбежал с места ДТП. Позже его задержали. По данным Telegram-канала Baza, с правоохранителем побеседовали следователи СК.

Ранее на трассе под Санкт-Петербургом водитель фуры не заметил впереди идущий автомобиль, сопровождающий спортсменок, и не сбавил скорость. В результате фура въехала в машину, которая в свою очередь наехала на группу несовершеннолетних велосипедисток. В аварии пострадал один взрослый и восемь детей, двое из которых не выжили. Водителя фуры приговорили к четырем годам колонии.