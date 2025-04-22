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10:50, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярная телеведущая рассказала о выздоровлении после удаления опухолей

Телеведущая Ферн Коттон заявила о выздоровлении после удаления опухолей
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Joe Pepler / Pinpep / Globallookpress.com

Известная британская телеведущая Ферн Коттон рассказала о полном выздоровлении после удаления доброкачественных опухолей. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Коттон, она полностью восстановилась после операции по удалению двух доброкачественных опухолей в области челюсти.

«Сегодня мне делали УЗИ и я очень рада сообщить, что я хорошо восстанавливаюсь после операции. В районе околоушной железы не осталось и следа от опухолей», — написала телеведущая и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

Ранее известная британская телеведущая и актриса Давина Макколл впервые появилась в эфире телевидения после перенесенной операции на головном мозге. Макколл заявила, что счастлива вернуться на работу и делать то, что она любит.

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