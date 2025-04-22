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15:51, 22 апреля 2025Культура

Причину отсутствия у Назарова статуса иноагента объяснили

Журналист Лекух: Актера Дмитрия Назарова не признали иноагентом из-за его связей
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Globallookpress.com

Журналист и писатель Дмитрий Лекух заявил, что звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова до сих пор не включили в список иностранных агентов из-за его связей. Об этом сообщает портал «Абзац».

Известно, что Назаров покинул страну после начала специальной военной операции (СВО) и все эти годы проживает в Европе вместе с супругой. При этом он активно критикует российскую власть и военных.

«Назаров умеет дружить с правильными людьми, которые приятелей держат до последнего. Многие ждут смены власти и возможности навести свои порядки. Нам надо бояться не тех, кто сбежал, а тех, кто остался с фигой в кармане», — заявил Лекух.

Писатель добавил, что тот, кого не признали иноагентом, имеет все шансы вернуться в Россию после окончания СВО.

Ранее стало известно о заработках Назарова в России. Летом 2024 года сообщалось, что покинувший страну актер продолжает получать деньги от продажи книги.

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