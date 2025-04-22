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16:54, 22 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности переговоров Путина и султана Омана

Ушаков: Путин и султан Омана обсуждали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Подробности переговоров лидеров двух стран раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы обсуждали ход переговоров между иранскими представителями и американскими. Посмотрим, какой будет результат», — добавил он.

Путин и султан Омана в ходе встречи должны были обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, а также обстановку в Сирии.

Также предполагалось, что стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.

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