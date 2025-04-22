В России дети гуляли по заброшенному зданию и нашли двух мертвых девушек

В Челябинске дети гуляли по заброшенному зданию и нашли двух мертвых девушек

В Ленинском районе Челябинска дети нашли двух девушек без признаков жизни в заброшенном здании. Об этом сообщает 31tv.ru.

Дети вошли в заброшенное здание и вели онлайн-трансляцию своих приключений. Неожиданно они заметили двух мертвых девушек.

Как уточняет Ura.ru, причиной случившегося мог стать суицид. «К моменту обнаружения девушки в возрасте 18 и 19 лет уже не подавали признаков жизни», — уточнил источник агентства. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга нашли без признаков жизни сразу после увольнения с Кировского завода. До этого 58-летняя россиянка пришла на смену в состоянии алкогольного опьянения, на ее неадекватное поведение обратили внимание коллеги и доложили начальству.