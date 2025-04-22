В России изменится график выплат пенсий в мае. Кого это коснется?

В Соцфонде напомнили о досрочных выплатах пенсий в мае

В России изменится график выплат пенсий в мае. Об этом сообщил Социальный фонд России.

Изменения коснутся россиян, получающих выплаты через банк с 1-го по 5-е число каждого месяца. Им переведут майскую пенсию досрочно — 30 апреля. Прочие выплаты, проходящие через финансовые организации, переведут в ту же дату. Начиная с 6 мая, доставку пенсий через банки возобновят по стандартному графику.

В соответствии с прежним графиком выплаты получат пенсионеры, которым доставляют деньги через «Почту России». С 3 мая средства можно забрать в кассе отделения или у почтальона.

Некоторые пенсионеры получат право на дополнительные выплаты

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что в мае в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение выплаты в размере 80 тысяч рублей некоторым пенсионерам. Она полагается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам умерших участников войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Кроме того, доплаты получат члены экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности со стажем не менее 25 лет.

Гаврилов указал, что предстоящие изменения затрагивают узкий круг россиян, права которых закреплены как нормами пенсионного законодательства, так и актами президента РФ.

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Кроме того, с 1 мая некоторым россиянам могут удвоить фиксированную выплату к пенсии, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Изменения коснутся россиян, которые в апреле получили I группу инвалидности или отпраздновали 80-летний юбилей.

«Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза», — анонсировала депутат и отметила, что это станет мерой поддержки этих категорий граждан из-за более высоких трат на уход и медикаменты.

Средний размер пенсий неработающих пенсионеров составляет 23 800,81 рублей

По данным Соцфонда России, работающие граждане получают пенсию в среднем в размере 20 928,65 рублей в месяц (по состоянию на 1 февраля 2025 года).

Неработающие пенсионеры получают выплаты в размере 23 800,81 рублей.

При этом некоторым россиянам депутат Госдумы Светлана Бессараб предрекла прибавку к ежемесячному обеспечению. «У нас повышение пенсий происходит поэтапно. С 1 января были повышены страховые выплаты, проиндексированы военные пенсии. С 1 апреля — проиндексированы социальные. А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — сказала политик.

По словам Бессараб, выплаты для последней категории планируют повысить на 4,5 процента.