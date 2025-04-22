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13:45, 22 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о препятствиях для начала переговоров с Украиной

Депутат Журова: Киев должен решить вопрос легитимности Зеленского до переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киеву необходимо предпринять ряд шагов, чтобы устранить юридические препятствия для переговоров с Россией, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что одной из самых серьезных проблем является вопрос о легитимности действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«С юридической точки зрения, он не вполне легитимен как президент, — сказала политик. — И, полагаю, именно этот момент необходимо проработать до начала переговоров. Потому что, в противном случае, когда дело дойдет до подписания соглашения, спустя время может найтись кто-то, кто скажет, что Зеленский не имел права подписывать договор, значит, и выполнять его не нужно».

По словам Журовой, именно предполагаемая нелегитимность Зеленского может стать одним из серьезных препятствий к мирному урегулированию и подписанию соглашений. Она подчеркнула, что в Киеве должны урегулировать этот момент.

«Наш президент говорил, что сейчас право подписывать подобные документы есть только у Верховной Рады Украины. Это может быть одним из вариантов. Третьи стороны не смогут выступить здесь гарантами, потому что только Россия и Украина могут подписать итоговое соглашение», — заключила депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для начала дипломатических контактов с Москвой Киев должен убрать юридические препятствия. Он призвал Украину заняться этим вопросом.

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