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12:26, 22 апреля 2025Моя страна

В российском регионе появилась должность первой леди

В Челябинской области официально ввели должность первой леди
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Ирина и Алексей Текслер

Ирина и Алексей Текслер . Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина официально получила должность первой леди региона. Об этом сообщает Ura.ru.

Новую должность ввели на встрече городской думы. «На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — заявил председатель гордумы Сергей Буяков. Это же было указано на табличке, стоявшей перед Ириной.

В 2025 году Общественную палату Челябинска возглавила Анастасия Лапо. Ее заместителем стала Ирина Текслер. Тогда состав палаты обновился на 98 процентов. В ней появились врачи, журналисты, педагоги, спортсмены, участник СВО, представители культуры, бизнеса.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому звание «Мать-героиня» присвоили шести жительницам страны. Его получили Елена Гайворонская и Лариса Джафарова из Рязанской области, Надежда Горбунова из Нижегородской области, Валентина Мартынова из Тверской области, Любовь Михеева из Ленинградской области и Ольга Шведова из Московской области.

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