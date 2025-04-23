Раскрыты контакты России и Европы по Арктике

Политолог Стрельникова: Сотрудничество РФ и Европы в Арктике приостановлено

Сотрудничество России со странами Европы в Арктике до сих пор фактически приостановлено, за исключением очень ограниченных контактов в Арктическом совете. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала политолог, доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«Связи с европейскими странами у нас сохраняются по линии рабочих групп Арктического совета, и то Норвегия приложила максимум усилий, чтобы они хотя бы в дистанционном формате заработали», — отметила она.

По ее словам, после начала конфликта на Украине оказались заморожены фактически все российско-европейские проекты, в том числе в исследовательской сфере. Тем не менее руководство России готово к возобновлению сотрудничества, если в этом будут заинтересованы ее бывшие партнеры.

Ранее в Северной Европе признали отставание от России в сфере развития беспилотных комплексов в Арктике. По данным немецкого издания Tagesspiegel, в РФ научились применять дроны при экстремально низких температурах.

