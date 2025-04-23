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13:40, 23 апреля 2025Силовые структуры

МВД показало стрельбу задержанных студентов ПТУ по поезду в московском метро

МВД показало видео стрельбы студентов по поезду на станции Рассказовка в Москве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД показало на видео стрельбу студентов столичного ПТУ по прибывающему на станцию «Рассказовка» поезду. Ролик в своем Telegram-канале публикует МК.

На кадрах видно, как группа молодых людей суетится на платформе станции московского метрополитена. Видно, что студенты что-то задумали. В какой-то момент один из них выхватил пистолет и прямо перед приближением поезда выстрелил в сторону кабины машиниста. Предположительно, стрельба велась из пневматического оружия.

Всех подозреваемых сотрудники полиции задержали на месте преступления.

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